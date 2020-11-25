"Все голы в ворота "Динамо" были логичными": Миколенко – про разгром от "Барселоны"

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировалразгром киевлян от "Барселоны" 0:4 в 4-м туре Лиги чемпионов, после которого украинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира. Теперь команда Мирчи Луческу будет бороться с "Ференцварошем" за третье место в группе и путевку в Лигу Европы.

Реклама

Читайте также: "Динамо" – "Барселона" и другие: результаты вторника в Лиге чемпионов

"В первом тайме очень хорошо оборонялись, но не получалось в атаке. Во втором тайме сказались либо индивидуальные ошибки, либо устали очень сильно. Много ошибок было, поэтому пропустили столько мячей. В нападении не хватало последнего паса и, наверное, класса, который есть у "Барселоны", – сказал Миколенко в интервью ТК "Футбол".

Виталий Миколенко в матче с "Барселоной" / Фото: Reuters

Футболист отметил, что все голы в ворота "Динамо" были логичные сегодня: "Считаю, нелогичных голов не бывает".

Реклама

На замечание, что он выключился из эпизода, когда Брэйтуэйт забил второй мяч за "Барселону", Виталий возразил: "Нет, не выключился. Наверное, больше подумал, что мяч полетит прямо в меня, а не в сторону ворот. Даже если бы выбивал, попал бы, наверное, в ворота".

Виталий Миколенко против Мартина Брэйтуэйта / Фото: Reuters

"Барселона" показала класс и без Месси? "Барселона" на то и есть "Барселона". Это одна из лучших команд мира. И без Месси, де Йонга, Пике у них очень сильные игроки, что доказывают на поле. Как теперь клуб будет строить стратегию? Считаю, у нас одинаковые задачи на каждый матч – побеждать. Сегодня не получилось, дальше – "Ворскла", "Ювентус", стараемся в каждом матче выигрывать", – сказал Миколенко.

Смотрите обзор киевского матча "Динамо" – "Барселона"

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама