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"Все голы в ворота "Динамо" были логичными": Миколенко – про разгром от "Барселоны"

25 ноября, 00:32

Елена Павлова Елена Павлова

Защитник также отметил, что в атаке киевлянам не хватало последнего паса

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировалразгром киевлян от "Барселоны" 0:4 в 4-м туре Лиги чемпионов, после которого украинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира. Теперь команда Мирчи Луческу будет бороться с "Ференцварошем" за третье место в группе и путевку в Лигу Европы.

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"В первом тайме очень хорошо оборонялись, но не получалось в атаке. Во втором тайме сказались либо индивидуальные ошибки, либо устали очень сильно. Много ошибок было, поэтому пропустили столько мячей. В нападении не хватало последнего паса и, наверное, класса, который есть у "Барселоны", – сказал Миколенко в интервью ТК "Футбол".

Виталий Миколенко в матче с "Барселоной"

Виталий Миколенко в матче с "Барселоной" / Фото: Reuters

Футболист отметил, что все голы в ворота "Динамо" были логичные сегодня: "Считаю, нелогичных голов не бывает".

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На замечание, что он выключился из эпизода, когда Брэйтуэйт забил второй мяч за "Барселону", Виталий возразил: "Нет, не выключился. Наверное, больше подумал, что мяч полетит прямо в меня, а не в сторону ворот. Даже если бы выбивал, попал бы, наверное, в ворота".

Виталий Миколенко против Мартина Брэйтуэйта

Виталий Миколенко против Мартина Брэйтуэйта / Фото: Reuters

"Барселона" показала класс и без Месси? "Барселона" на то и есть "Барселона". Это одна из лучших команд мира. И без Месси, де Йонга, Пике у них очень сильные игроки, что доказывают на поле. Как теперь клуб будет строить стратегию? Считаю, у нас одинаковые задачи на каждый матч – побеждать. Сегодня не получилось, дальше – "Ворскла", "Ювентус", стараемся в каждом матче выигрывать", – сказал Миколенко.

Смотрите обзор киевского матча "Динамо" – "Барселона"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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