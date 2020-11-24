"Барселона" разгромила "Динамо" в Киеве и вернула должок 23-летней давности

Киевское "Динамо" проиграло "Барселоне" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов и потеряло все шансы выйти в 1/8 финала турнира. Несмотря на то, что "Барселона" приехала в Украину без Лионеля Месси, а Антуан Гризманн и Усман Дембеле остались в запасе, киевляне большую часть матчу защищались.

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"Динамо" – "Барселона": видео голов матча Лиги чемпионов

Первый тайм выдался небогатым на голевые моменты. Обе команды по три раза пробивали по воротам и по разу попали в створ ворот – этого оказалось слишком мало, чтобы наработать на забитый мяч.

Второй тайм начался с нескольких острых выпадов "Динамо", однако каталонцы быстро остудили пыл хозяев поля голом Сержиньо Деста. К слову, это был первый гол американского защитника за "Барселону". А спустя пять минут Мартин Брэйтуэйт удвоил преимущество гостей и сделал положение "Динамо" просто катастрофическим.

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Луческу заменил Караваева на Попова, чтобы перевести Миколенко на привычный левый фланг, а Денис отплатил тренеру тем, что заработал необязательный пенальти, толкнув в спину Брэйтуэйта. Данец сам же и реализовал 11-метровый. Уже в компенсированное время вышедший на замену Гризманн добил киевлян, установив окончательный счет – 4:0 в пользу гостей.

Таким образом, "Барселона" вернула киевлянам должок за позорное поражение на "Камп Ноу" (0:4) в 1997 году, когда за "Динамо" еще забивали Шевченко и Ребров.

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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