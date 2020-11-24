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"Динамо" – "Барселона": видео голов матча Лиги чемпионов

24 ноября, 23:12

Елена Павлова Елена Павлова

Первый тайм завершился вничью, а вот в дебюте второй половины каталонцы открыли счет

Сегодня, 24 ноября, в четвертом туре Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве принимает "Барселону", которой на выезде уступило со счетом 1:2. Первый тайм на НСК "Олимпийский" завершился нулями на табло, а вот на старте второго гости забили – 2:0."Динамо" – "Ференцварош" онлайн идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча и видеоповторами ключевых моментов.

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Счет в поединке на 52-й минуте открыл американский защитник "Барселоны" Сержиньо Дест. Это первый его гол в составе каталонцев.

А буквально через пять минут после ошибки Забарного счет в своем дебютном матче удвоил Мартин Брэйтуэйт.

Смотрите обзор первого тайма

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Ранее мы сообщали, что "Барса" прижиманиями в Киеве довела до бешенства своих фанатов.

Также мы давали прогноз на матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона". Аналитики контор считают, что киевская команда сможет забить испанскому гранду.

Смотрите, как "Динамо" и "Барселона" играли в прошлом туре

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