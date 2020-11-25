"Динамо" – "Барселона": аналитики озвучили имя лучшего игрока в составе киевлян

Лучшим футболистом "Динамо" в матче с "Барселоной", проигранном киевлянами 0:4, аналитики признали уругвайского вингера "бело-синих" Карлоса Де Пену. Напомним, у него было два момента для взятия ворот каталонцев. При счете 0:0 его удар отбил Тер Штеген, а при 0:2 после выхода почти один на один Карлос пробил мимо и вскоре был заменен.

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Видео нереализованного момента Де Пены

За игру с "Барселоной" Карлос Де Пена получил от портала WhoScored 7,3 балла. Также в число лучших игроков "Динамо" аналитики включили Томаша Кендзеру, Дениса Гармаша (по 6,8) и Беньямина Вербича (6,6).

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При этом лучшим игроком "Барселоны" и всего матча признан датский форвард Мартин Брэйтуэйт, который отдал голевой пас на Деста, заработал пенальти и забил киевлянам два мяча. Он удостоился оценки 8,9.

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Добавим, что после четырех туров ЛЧ у "Динамо" по одному очку с "Ференцварошем". Скорее всего, решающей в борьбе за третье место в группе и путевку в Лигу Европы станет игра последнего тура 8 декабря, когда киевляне примут венгерскую команду Сергея Реброва на НСК "Олимпийский".

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Обзор матча "Динамо" – "Барселона" 0:4

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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