Куман сиял после расправы над "Динамо" и объяснил, почему "Барса" не забила раньше

Также тренер рассказал, что у Гризманна было небольшое повреждение, поэтому он начал матч на скамейке

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировалпобеду над "Динамо" 4:0 в четвертом турегруппового этапа Лиги чемпионов. На поле НСК "Олимпийский" каталонская команда гарантировала себе место в плей-офф турнира, а вот "Динамо" теперь остается бороться за Лигу Европы с "Ференцварошем".

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"Сегодня была та "Барселона", которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад. У Гризманна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке", – цитирует Кумана сайт УЕФА.

Рональд Куман / Фото: Reuters

Нидерландский специалист также добавил, что важно давать отдых одним и игровое время другим футболистам – тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. "Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать", – подытожил Куман.

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Виталий Миколенко в матче с "Барселоной" / Фото: Reuters

Сейчас у "Динамо" по одному очку с "Ференцварошем". Скорее всего, решающей в борьбе за третье место и путевку в 1/16 Лиги Европы станет игра последнего тура 8 декабря, когда киевляне примут дома венгерскую команду Сергея Реброва.

Ранее аналитики озвучили имя лучшего игрока в составе киевлян.

А Луческу считает, что на Вербиче был пенальти и судья помог "Барселоне". По мнению Мирчи, остановить "Барсу" было невозможно. Но назначь рефери 11-метровый при 0:0, все могло сложиться иначе.

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Смотрите обзор матча "Динамо" – "Барселона"

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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