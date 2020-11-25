Шапаренко: "Отсутствие Месси сыграло против "Динамо"

Отсутствие Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" 0:4 сыграло против киевлян. Об этом после поражения, заставившего "бело-синих" сосредоточиться исключительно на борьбе за третье место в группе и путевке в 1/16 Лиги Европы, заявил полузащитник динамовцев Николай Шапаренко.

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"За каталонцев выступают высококлассные футболисты, даже выходя на игру вторым составом, они играют на победу, что и показали в матче с нами. Что касается отсутствия Месси... Когда Лионель на поле, то на других футболистов "Барселоны" оказывается давление, и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь, как на "Камп Ноу", были бы шансы зацепиться за результат, играй сегодня Лионель. "Барселона" с Месси в составе не так хорошо обороняется, как без него", – цитирует Николая Шапаренко официальный сайт "Динамо"