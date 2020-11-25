Українська
$ 28,37
33,68

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Шапаренко: "Отсутствие Месси сыграло против "Динамо"

25 ноября, 09:22

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению полузащитника киевлян, они могли зацепиться за результат, будь в составе каталонцев Лионель

Отсутствие Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" 0:4 сыграло против киевлян. Об этом после поражения, заставившего "бело-синих" сосредоточиться исключительно на борьбе за третье место в группе и путевке в 1/16 Лиги Европы, заявил полузащитник динамовцев Николай Шапаренко.

Реклама

Читайте также: Куман сиял после расправы над "Динамо" и объяснил, почему "Барса" не забила раньше

"За каталонцев выступают высококлассные футболисты, даже выходя на игру вторым составом, они играют на победу, что и показали в матче с нами. Что касается отсутствия Месси... Когда Лионель на поле, то на других футболистов "Барселоны" оказывается давление, и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь, как на "Камп Ноу", были бы шансы зацепиться за результат, играй сегодня Лионель. "Барселона" с Месси в составе не так хорошо обороняется, как без него", – цитирует Николая Шапаренко официальный сайт "Динамо"

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: Одним абзацем. За что остается бороться "Динамо" в Лиге чемпионов

Напомним, тренер "Барселоны" Куман не стал брать Месси в Киев на матч с "Динамо", позволив своей аргентинской звезде отдохнуть.

Обзор матча "Динамо" – "Барселона" (0:4)

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона Динамо Киев Лионель Месси Николай Шапаренко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона" и другие: результаты вторника в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Одним абзацем. За что остается бороться
Одним абзацем. За что остается бороться "Динамо" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Защитник
Защитник "Динамо" вернулся после COVID-19 и расстроен, что не сыграет против МессиЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять