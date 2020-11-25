"Мы полгода назад "Лугано" не могли обыграть": футболист "Динамо" – о разгроме от "Барсы"

Буяльский также рассказал, о чем договаривались с Луческу в перерыве

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:4) на групповом этапе Лиги чемпионов. На поле НСК "Олимпийский" каталонская команда гарантировала себе место в плей-офф турнира, а вот "Динамо" теперь остается бороться за Лигу Европы с "Ференцварошем".

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"Ничего не случилось, проиграли и все. Мы же не играли против какой-то другой команды. Мы играли против "Барселоны", в которой молодые футболисты стоят по 30-40 млн. Это наш уровень. Пока силы были – контролировали, старались. Но сложно бегать весь матч без мяча. Во втором тайме играли так безобразно, после первого гола все посыпалось", – сказал футболист ТК "Футбол".

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Также Буяльский рассказал, почему команда после первого гола опустила руки: "Потому что, наверное, уже сложно психологически было переломить эту игру. Много без мяча играли. Это мое мнение". В перерыве с Луческу команда договаривалась играть так же, как и в первом тайме: "Больше выбегать в атаки, большему числу футболистов. Вот и все, но не получилось".

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"Ференцварош" – "Динамо" / Фото: Reuters

"У нас группа в Лиги чемпионов попалась не самая лучшая – "Ювентус", "Барселона". Нужно быть реалистами. Мы полгода, может, чуть больше, назад, при всем уважении к этой команде, "Лугано" не могли обыграть, а здесь играем в группе ЛЧ. Такой скачек. Может, еще психологически не готовы. Думаю, подойдем постепенно".

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А Луческу считает, что на Вербиче был пенальти и судья помог "Барселоне". По мнению Мирчи, остановить "Барсу" было невозможно. Но назначь рефери 11-метровый при 0:0, все могло сложиться иначе.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Барселона"

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