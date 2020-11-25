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Бабушка-стайл: Игорь Суркис взорвал соцсети внешним видом на матче "Динамо" с "Барселоной"

25 ноября, 13:12

Олег Люлька Олег Люлька

Имидж президента киевского клуба заценили даже за рубежом

Хитом соцсетей после вчерашнего матча "Динамо" – "Барселона" 0:4 стала импозантная внешность 62-летнего президента киевского клуба Игоря Суркиса, наблюдавшего за игрой Лиги чемпионов из VIP-ложи НСК "Олимпийский".

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На нем была серая шерстяная шапка, олдскульные очки, которые сейчас снова входят в моду, а также полупальто и клетчатый плед. Словом, утеплился Игорь Суркис по полной программе. При этом он посматривал на экран своего телефона, видимо, отслеживая ход параллельного матча "Ювентус" – "Ференцварош" (2:1).

На "лук" Игоря Суркиса обратили внимание даже за рубежом. Например, журналист CNN Танкреди Палмери у себя в Twitter написал: "Когда ты дома, ты одеваешься как хочешь. А если ты действительно богат, тебе наплевать на свою внешность. Это Игорь Суркис – на матче "Динамо" – "Барселона".

Между тем в соцсетях внешность президента "Динамо" многие, шутя, назвали "бабушка-стайл".

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Как мы писали ранее, в матче с "Барселоной" Луческу "установил" два антирекорда. Киевляне потерпели самое крупное домашнее поражение в Лиге чемпионов и выдали свой худший тайм в этом турнире.

Добавим, что после 0:4 от "Барселоны" "Динамо" потеряло шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Решающей в борьбе за третье место и путевку в 1/16 Лиги Европы, скорее всего, станет игра последнего тура 8 декабря, когда киевляне примут дома "Ференцварош" Сергея Реброва.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
4
0
0
13
2
11
12
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
4
3
0
1
8
4
4
9
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В
3
ДинамоДинамоДин
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
4
0
1
3
5
13
-8
1
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Обзор матча "Динамо" – "Барселона" 0:4

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Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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Барселона Динамо Киев Игорь Суркис

Источник: Сегодня|Спорт

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