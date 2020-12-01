Бей своих: Гармаш сломал Бульяского, Дуэлунд вырубил Костевича – подробности травм в "Динамо"

Виталий не сыграет в 2020 году из-за перелома ребра на тренировке

Стали известны подробности повреждения полузащитника киевского "Динамо" Виталий Буяльского. Ранее тренер "бело-голубых" Мирча Луческу говорил, что он получил повреждение на тренировке в столкновении с Денисом Гармашем, из-за чего "Динамо" полетело к "Ювентусу" без Буяльского.

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Оказалось, что у 27-летнего уроженца Винницкой области перелом ребра. Об этом сегодня сообщил сайт "Динамомания". Так что в этом году на поле Буяльский больше не выйдет. Получается, что Гармаш, который редко попадает в заявку, на занятии вывел из строя лидера полузащиты киевской команды. В 16 матчах первой части сезона Виталий забил два мяча и сделал пять передач.

Тем временем, появились детали травмы защитника Владимира Костевича, который летом перебрался в Киев из польского "Леха". Как сообщили в программе Football Hub, он также стал жертвой жесткого приема со стороны одноклубника: на полгода его вырубил подкатом датский полузащитник Миккель Дуэлунд.

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Смотрите, как Буяльский не забил с нескольких метров в матче с "Барселоной":

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