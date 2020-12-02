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Букмекеры не верят в выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов

2 декабря, 10:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Конторы считают, что "горняки" проиграют "Интеру", а "Реал" победит "Боруссию"

После вчерашних матчей Лиги чемпионов букмекерские конторы обновили свои ставки и выставили новые прогнозы на решающие игры. Оказывается, аналитики не верят не только в то, что "Шахтер" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Больше того – они думаю, что "горняки" займут в квартете В последнее место. Хотя во вторник "Шахтер" второй раз в сезоне обыграл "Реал".

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Несмотря на все неожиданные результаты и взлет "Боруссии" из Менхенгладбаха, прогнозисты предрекают такой же исход борьбы, как и перед стартом группового этапа. Тогда они были уверены, что "Шахтер" будет бороться за Лигу Европы.

Пока что "Боруссия" и "Шахтер" занимают первые два места в квартете. Однако букмекеры думают, что в последнем туре они проиграют в гостях, после чего Гладбах отправится в Лигу Европы, а Донецк покинет еврокубки.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

На победу "Интера" над "Шахтером" дают коэффициент 1.30. На ничью, которая оставила бы "оранжево-черных" в еврокубках, – 5.90. А на победу подопечных Луиша Каштру – 8.20. Однако чемпиону Украины не впервые опровергать суждения пессимистов.

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А вот "Реалу" будет несколько сложнее с "Боруссией", на его успех можно поставить за 1.57. На гостей дают 5.00, на ничью – 4.40. Таким образом, если ожидания оправдаются, Мадрид выйдет с первого места, Милан – со второго.

Вчера "Интер" обыграл "Боруссию" в гостях и обострил интригу в группе "Шахтера".

Смотрите, как "Шахтер" снова обыграл "Реал":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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