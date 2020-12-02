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Зинченко стал лучшим игроком матча "МанСити" с "Порту"

2 декабря, 09:28

Олег Люлька Олег Люлька

После борьбы с травмами украинец, похоже, снова становится основным футболистом в команде Гвардиолы

На улице Александра Зинченко праздник. 23-летний лидер сборной Украины признан лучшим футболистом матча Лиги чемпионов "Порту" – "Манчестер Сити" 0:0, по итогам которого "МанСити" Александра обеспечил себе первое место в группе.

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Аналитики портала SofaScore выставили Зинченко, действовавшему на позиции левого защитника "Манчестер Сити", самую высокую оценку среди игроков обоих клубов – 8,1.

За 90 минут, проведенных на поле стадиона "Драгау", Зинченко выиграл 6 верховых дуэлей, 1 раз заставил соперника сфолить, 135 раз коснулся мяча, отдал 90 точных из 99 передач (91%), нанес 2 удара по воротам "Порту" (1 в створ), а также сделал 1 вынос мяча и 3 отбора.

Таким образом Александр Зинченко, который в последнее время активно боролся с травмами и далеко не всегда попадал даже в заявку "МанСити", сделал важный шаг к тому, чтобы снова стать игроком основы "горожан", каковым он был в сезоне 2019/2020.

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Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
4
1
0
10
1
9
13
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ПортуПортуПор
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В В В П
3
ОлимпиакосОлимпиакосОли
5
1
0
4
2
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-6
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Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П В
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Пропущеные 10
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Напомним, ранее Гвардиола включил Зинченко в сборную лучших игроков, которых он тренировал. Украинец в команде мечты от Хосепа стал партнером для Это'О, Анри и Фабрегаса.

Также Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона". Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде.

Обзор матча "Порту" – "Манчестер Сити" (0:0)

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Лига чемпионов Манчестер Сити Порту Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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