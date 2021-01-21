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Убивча блондинка: з таким тренером ви не захочете покидати корт

21 січня, 03:32

Олена Павлова Олена Павлова

Пауліна Бланко швидко набирає популярність не тільки в Чилі, а й за межами країни

Роль тренера в підготовці спортсмена важко переоцінити. І у кожного свої секрети, як підстьобувати атлетів старанно працювати. Але спокуслива чилійка Пауліна Бланко зробила собі в мережі таку рекламу, що запал її учнів швидше доводиться охолоджувати. Сексуальні фото в Instagram швидко розкрутили тенісну академію, в якій вона працює.

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Пауліна не зробила успішну тенісну кар'єру, зате отримала навички, необхідні для роботи тренером. А потім отримала освіту в університеті, ставши фахівцем зі зв'язків з громадськістю.

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Останнім часом 26-річна Пауліна приєдналася до відомого в минулому тенісиста і тренера Орасіо де ла Пеньї в його новому клубі. 4 уроки від Бланко стоять близько 2 350 в перекладі на гривні.

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Важливим аспектом в кар'єрі Бланко є її Instagram: "Для мене відкрився великий світ. Там я просуваю спортивний одяг, харчові добавки, обладнання, продукти різних видів, товари для дому та краси".

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Чилі тренер уроки тенісистка
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