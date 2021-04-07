Русский
$ 27,84
32,9
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Дружина Маліновського повернулася з Мальдів. ТОП-3 фото красуні з відпочинку

7 квітня, 13:24

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Роксана вже в Бергамо. Якими світлинами запам'яталося її перебування в теплих краях

Дружина Руслана Маліновського, визнаного найкращим гравцем місяця в Аталанті, попрощалася з Мальдівами знімком, на якому її не впізнати. Виною тому – стильні окуляри, за якими сховала свій погляд Роксана.

Реклама

Читайте також: Є за що взяти! Дружина Маліновського відреагувала на репліку стосовно своєї фігури

"Олівія ще не зрозуміла, куди подівся наш острів, спека, океан, рибки і кокосики. Та як же вона рада опинитися знову вдома. Бігає щаслива по кімнатах, грає в свої іграшки, все розглядає", – написала в Instagram вже після повернення в Бергамо зі своєю однорічною донькою Роксана Маліновська

ТОП-3 фото Маліновської на Мальдівах

Реклама

Читайте також: Дружина колишнього боса ФФУ в Єгипті: фото мрії

Нагадаємо, раніше Роксана Маліновська поскаржилася, що на Мальдівах недешево. За шампанське з неї намагалися "здерти" 55 доларів.

Дивіться, як забиває Маліновський...

Реклама

... і як його зустрічають після голів удома

Маліновський, його дружина і дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Руслан Малиновський WAGs дружина футболіста Роксана Малиновская

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти