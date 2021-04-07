Дружина Маліновського повернулася з Мальдів. ТОП-3 фото красуні з відпочинку

Дружина Руслана Маліновського, визнаного найкращим гравцем місяця в Аталанті, попрощалася з Мальдівами знімком, на якому її не впізнати. Виною тому – стильні окуляри, за якими сховала свій погляд Роксана.
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"Олівія ще не зрозуміла, куди подівся наш острів, спека, океан, рибки і кокосики. Та як же вона рада опинитися знову вдома. Бігає щаслива по кімнатах, грає в свої іграшки, все розглядає", – написала в Instagram вже після повернення в Бергамо зі своєю однорічною донькою Роксана Маліновська
ТОП-3 фото Маліновської на Мальдівах
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Нагадаємо, раніше Роксана Маліновська поскаржилася, що на Мальдівах недешево. За шампанське з неї намагалися "здерти" 55 доларів.
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