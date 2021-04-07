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Ірина Морозюк зробила своєї спекотній подружці тату на інтимному місці

7 квітня, 11:09

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Колишня дружина екскапітана Динамо освоює нову професію

Ірина Морозюк освоює нову професію – тату-майстра. Напередодні колишня дружина екскапітана Динамо нанесла татуювання трохи нижче пояса своїй подрузі – колишній дружині футболіста Віталія Мандзюка Анні Дризі. Остання залишилася задоволена.

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Відео досить інтимного процесу нарождення тату опубліковано в інстаграм-сторіз Анни Дриги.

Ірина Морозюк і Аня Дрига Відео: Instagram

Ірина Морозюк набила Анні Дризі квітку лотоса, яка уособлює непорочність і родючість, божественність і безсмертя, мир і спокій, боротьбу і щастя. Буддійські монахи, наприклад, наносять його на тіло, позначаючи відмову від багатьох бажань заради просвітлення в кінці життя.

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Відзначимо, що колишніх дружин ексгравців Динамо Ірину Морозюк і Анну Дригу (екс-Мандзюк) пов'язують давні стосунки. Зокрема, раніше ми писали, що їхня боксерська бійка завершилася пристрасним поцілунком.

Також ми розповідали, що в коментарі під еротичним фото Ірини Морозюк Анна Дрига зізналася: "Я все-таки тебе люблю трохи більше, ніж просто як подругу".

Анна Мандзюк і Ірина Морозюк
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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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татуювання WAGs Ірина Морозюк Ганна Мандзюк Тату

Джерело: Сегодня|Спорт

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