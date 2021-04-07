Ірина Морозюк зробила своєї спекотній подружці тату на інтимному місці

Ірина Морозюк освоює нову професію – тату-майстра. Напередодні колишня дружина екскапітана Динамо нанесла татуювання трохи нижче пояса своїй подрузі – колишній дружині футболіста Віталія Мандзюка Анні Дризі. Остання залишилася задоволена.
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Відео досить інтимного процесу нарождення тату опубліковано в інстаграм-сторіз Анни Дриги.
Ірина Морозюк набила Анні Дризі квітку лотоса, яка уособлює непорочність і родючість, божественність і безсмертя, мир і спокій, боротьбу і щастя. Буддійські монахи, наприклад, наносять його на тіло, позначаючи відмову від багатьох бажань заради просвітлення в кінці життя.
Відзначимо, що колишніх дружин ексгравців Динамо Ірину Морозюк і Анну Дригу (екс-Мандзюк) пов'язують давні стосунки. Зокрема, раніше ми писали, що їхня боксерська бійка завершилася пристрасним поцілунком.
Також ми розповідали, що в коментарі під еротичним фото Ірини Морозюк Анна Дрига зізналася: "Я все-таки тебе люблю трохи більше, ніж просто як подругу".
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