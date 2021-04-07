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Дружина Буяльського чекає вдома золоту медаль УПЛ

7 квітня, 14:49

Олег Люлька Олег Люлька

Динамо близьке до першого за п'ять років чемпіонського титулу

Дружина півзахисника Динамо Віталія Буяльського Аліна в передчутті вдалої для команди його чоловіка розв'язки в чемпіонаті України.

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На запитання одного зі своїх підписників в Instagram, чи чекає вона вдома золоту медаль Прем'єр-ліги, Аліна Буяльська відповіла:

"Сподіваємося, віримо і чекаємо"

Віталій Буяльський

Віталій Буяльський / Фото: AFP

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Нагадаємо, за шість турів до фінішу чемпіонату України Динамо випереджає Шахтар на сім очок. Через тур, 17 квітня, гранди мають зустрітися один з одним на НСК "Олімпійський".

Востаннє Віталій Буяльський, а з ним і Динамо ставали чемпіонами України в 2016 році під керівництвом Сергія Реброва.

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Як ми писали раніше, на думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва. "Шахтарю може допомогти хіба що диво. "Гірники" можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", – заявив екстренер збірної України zbirna.com

Дивіться, як Буяльський забиває за Динамо

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забиті 43
Пропущені 14
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забиті 41
Пропущені 15
Різниця 26
Результати останніх матчів: В П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
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19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
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20
9
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Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забиті 27
Пропущені 24
Різниця 3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
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12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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чемпіонат України Динамо Київ Віталій Буяльський WAGs Аліна Буяльська

Джерело: Сегодня|Спорт

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