Дружина Буяльського чекає вдома золоту медаль УПЛ

Динамо близьке до першого за п'ять років чемпіонського титулу

Дружина півзахисника Динамо Віталія Буяльського Аліна в передчутті вдалої для команди його чоловіка розв'язки в чемпіонаті України.

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На запитання одного зі своїх підписників в Instagram, чи чекає вона вдома золоту медаль Прем'єр-ліги, Аліна Буяльська відповіла:

"Сподіваємося, віримо і чекаємо"

Віталій Буяльський / Фото: AFP

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Нагадаємо, за шість турів до фінішу чемпіонату України Динамо випереджає Шахтар на сім очок. Через тур, 17 квітня, гранди мають зустрітися один з одним на НСК "Олімпійський".

Востаннє Віталій Буяльський, а з ним і Динамо ставали чемпіонами України в 2016 році під керівництвом Сергія Реброва.

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Як ми писали раніше, на думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва. "Шахтарю може допомогти хіба що диво. "Гірники" можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", – заявив екстренер збірної України zbirna.com

Дивіться, як Буяльський забиває за Динамо

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