Дружина Буяльського чекає вдома золоту медаль УПЛ

Дружина півзахисника Динамо Віталія Буяльського Аліна в передчутті вдалої для команди його чоловіка розв'язки в чемпіонаті України.
На запитання одного зі своїх підписників в Instagram, чи чекає вона вдома золоту медаль Прем'єр-ліги, Аліна Буяльська відповіла:
"Сподіваємося, віримо і чекаємо"
Віталій Буяльський / Фото: AFP
Нагадаємо, за шість турів до фінішу чемпіонату України Динамо випереджає Шахтар на сім очок. Через тур, 17 квітня, гранди мають зустрітися один з одним на НСК "Олімпійський".
Востаннє Віталій Буяльський, а з ним і Динамо ставали чемпіонами України в 2016 році під керівництвом Сергія Реброва.
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Як ми писали раніше, на думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва. "Шахтарю може допомогти хіба що диво. "Гірники" можуть стати чемпіонами, якщо Динамо кине грати, але я в це не вірю", – заявив екстренер збірної України zbirna.com
Дивіться, як Буяльський забиває за Динамо
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