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Украинская телеведущая поразила идеальной фигурой: восхитился даже олимпийский чемпион

7 апреля, 21:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Юлия Палько продолжает набирать свою лучшую форму

Ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько похвасталась в соцсетях идеальной фигурой. Девушка сфотографировалась сразу после тренировки, пробежав почти 10 км.

"Сегодня снова бегала. Продолжаю набирать свою лучшую форму", – написала красотка в Instagram.

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"Это такой приз, в конце 10 км?" – в шутку спросил в комментариях олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Еще фото Юлии Палько:

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ведущая телеведущая WAGs Юлия Палько

Источник: Сегодня|Спорт

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