Украинская телеведущая поразила идеальной фигурой: восхитился даже олимпийский чемпион

Ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько похвасталась в соцсетях идеальной фигурой. Девушка сфотографировалась сразу после тренировки, пробежав почти 10 км.
"Сегодня снова бегала. Продолжаю набирать свою лучшую форму", – написала красотка в Instagram.
"Это такой приз, в конце 10 км?" – в шутку спросил в комментариях олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев.
Еще фото Юлии Палько:
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