Важкі часи захисту "Динамо": Попов тепер не помічник, а Бурда переніс операцію

Псля перемоги "Динамо" над "Львовом" (4:1)у 16 турі чемпіонату України лікар київського клубу Андрій Шморгун розповів про ситуацію з травмованими в команді. Так, найближчим часом колективу Мірчі Луческу не допоможе захисник Денис Попов. Він відчув біль в м'язах після матчу з "Брюгге" (1:1) в Києві, полетів з командою до Бельгії, але в заявку не потрапив.

Реклама

Денис Попов / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"У Попова травма литкового м'яза, він знаходиться на лікуванні. Для одужання знадобиться як мінімум три тижні. Вербич відновлюється після ушкодження м'яза задньої поверхні стегна. Динаміка позитивна, але про терміни рано говорити. Володимир Костевич, у якого травма хрестоподібних зв'язок, продовжує реабілітацію в Польщі. В Україну він повернеться вже коли зможе приступити до бігової роботи", – цитує лікаря "Динамо"

Читайте також: Виявляється, його батько – Джеджула! Дівчина захисника "Динамо" заінтригувала знімком з немовлям на руках

Зате Денис Гармаш, за словами лікаря, швидко відновлюється після запалення ахіллового сухожилля і вже почав бігову роботу. А бразильський атакуючий півзахисник Клейтон навіть повернувся до занять в загальній групі.

Реклама

Клейтон/Фото Bruno Cantini/Atlético

А ось ще один захисник "Динамо", Микити Бурда, поза грою до кінця сезону: "У січні йому зробили повторну операцію на ахілі. Терміни відновлення після такого втручання тривалі – близько півроку".

Нагадаємо, раніше в неділю втратив очки головний конкурент "Динамо" в боротьбі за "золото". На НСК "Олімпійський" "Шахтар" несподівано програв "Зорі" 0:1, пропустивши в більшості на 94-й хвилині.

Раніше ми також писали, що в Іспанії не бояться киян, у них є свій експерт. "Вільярреал" не засмучений жеребом у 1/8 Ліги Європи.

Реклама

Дивіться, як "Динамо" громило "Львів"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама