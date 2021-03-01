Русский
$ 27,95
33,84

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Важкі часи захисту "Динамо": Попов тепер не помічник, а Бурда переніс операцію

1 березня, 08:41

Олена Павлова Олена Павлова

Зате кияни скоро отримають бразильське посилення в атаці

Псля перемоги "Динамо" над "Львовом" (4:1)у 16 турі чемпіонату України лікар київського клубу Андрій Шморгун розповів про ситуацію з травмованими в команді. Так, найближчим часом колективу Мірчі Луческу не допоможе захисник Денис Попов. Він відчув біль в м'язах після матчу з "Брюгге" (1:1) в Києві, полетів з командою до Бельгії, але в заявку не потрапив.

Реклама

Денис Попов

Денис Попов / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"У Попова травма литкового м'яза, він знаходиться на лікуванні. Для одужання знадобиться як мінімум три тижні. Вербич відновлюється після ушкодження м'яза задньої поверхні стегна. Динаміка позитивна, але про терміни рано говорити. Володимир Костевич, у якого травма хрестоподібних зв'язок, продовжує реабілітацію в Польщі. В Україну він повернеться вже коли зможе приступити до бігової роботи", – цитує лікаря "Динамо"

Читайте також: Виявляється, його батько – Джеджула! Дівчина захисника "Динамо" заінтригувала знімком з немовлям на руках

Зате Денис Гармаш, за словами лікаря, швидко відновлюється після запалення ахіллового сухожилля і вже почав бігову роботу. А бразильський атакуючий півзахисник Клейтон навіть повернувся до занять в загальній групі.

Реклама

Клейтон/Фото Bruno Cantini/Atlético

Клейтон/Фото Bruno Cantini/Atlético

А ось ще один захисник "Динамо", Микити Бурда, поза грою до кінця сезону: "У січні йому зробили повторну операцію на ахілі. Терміни відновлення після такого втручання тривалі – близько півроку".

Нагадаємо, раніше в неділю втратив очки головний конкурент "Динамо" в боротьбі за "золото". На НСК "Олімпійський" "Шахтар" несподівано програв "Зорі" 0:1, пропустивши в більшості на 94-й хвилині.

Раніше ми також писали, що в Іспанії не бояться киян, у них є свій експерт. "Вільярреал" не засмучений жеребом у 1/8 Ліги Європи.

Реклама

Дивіться, як "Динамо" громило "Львів"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

травма лікарі відновлення чемпіонат України Динамо Київ Денис Гармаш Микита Бурда Володимир Костевич Беньямін Вербіч Денис Попов Клейтон
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
15-й тур УПЛ: результати всіх матчів
15-й тур УПЛ: результати всіх матчівЧУ з футболу
Бебі-бум у
Бебі-бум у"Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в куляхЧУ з футболу
Ярославський повертається до футболу:
Ярославський повертається до футболу: "Металіст" побореться за чемпіонство"Футбол
В
В "Динамо" знайшли винного: через кого кияни втратили очки в матчі з "Десною"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти