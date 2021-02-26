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"Динамо" – прохідний суперник": в Іспанії не бояться киян, у них є свій експерт

26 лютого, 22:45

Олена Павлова Олена Павлова

Представник "Вільярреала" вважає свою команду фаворитом пари

У 1/8 Ліги Європи київське "Динамо" зустрінеться з іспанським "Вільярреалом". Колишній півзахисник команди Маркос Сенна, який після завершення кар'єри став директором клубу зі зв'язків із громадськістю, поділився своїми очікуваннями від матчів з українським клубом.

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"Теоретично це прохідний суперник. Але ми знаємо, що протистояння буде складатися зі 180 хвилин. Ми добре підготуємося і зможемо пройти. Теоретично ми фаворити, але на цей момент явного фаворита немає. Обидві команди впевнені в собі і хочуть пройти далі. Треба дуже добре вивчити цю команду. Вдома ми повинні перемагати", – цитує Сенну Europa Press.

"Вільярреал"

"Вільярреал" / Фото: Reuters

Колишній футболіст вважає, що наразі "Вільярреал" повинен зосередитися на наступному матчі чемпіонату Іспанії: "У нас ще є місяць до зустрічі з київським клубом. Нам не потрібно думати про всі майбутні матчі. Унаї Емері підготує команду дуже добре, він експерт із цього турніру. Я мало що пам'ятаю про матчі з "Динамо" у 1/16 фіналу Кубка УЄФА сезону-2004/05. Йшов сильний дощ. Але це гарний спогад, сподіваюся, він повториться".

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Нагадаємо, що у 2005-му на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" за сумою двох матчів поступилося "Вільярреалу" і вилетіло з турніру. У Києві команди розійшлися миром 0:0, а в Іспанії була зафіксована перемога "Вільярреала" 2:0.

Перший поєдинок в Києві пройде 11 березня, у відповідь в Іспанії – 18-го. Дивіться всі результати жеребкування Ліги Європи.

Дивіться, як "Вільярреал" грав проти "Ред Булла"

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