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"Динамо" – проходимый соперник": в Испании не боятся киевлян, у них есть свой эксперт

26 февраля, 22:45

Елена Павлова Елена Павлова

Представитель "Вильярреала" считает свою команду фаворитом пары

В 1/8 Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом". Бывший полузащитник команды Маркос Сенна, который после завершения карьеры стал директором клуба по связям с общественностью, поделился своими ожиданиями от матчей с украинским клубом.

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"Теоретически это проходимый соперник. Но мы знаем, что противостояние будет состоять из 180 минут. Мы хорошо подготовимся и сможем пройти. Теоретически мы фавориты, но на данный момент явного фаворита нет. Обе команды уверены в себе и хотят пройти дальше. Надо очень хорошо изучить эту команду. Дома мы должны побеждать", – цитирует Сенну Europa Press

"Вильярреал"

"Вильярреал" / Фото: Reuters

Бывший футболист считает, что сейчас "Вильярреал" должен сосредоточиться на следующем матче чемпионата Испании: "У нас еще есть месяц до встречи с киевским клубом. Нам не нужно думать обо всех предстоящих матчах. Унаи Эмери подготовит команду очень хорошо, он эксперт по этому турниру. Я мало помню о матчах с "Динамо" в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2004/05. Шел сильный дождь. Но это хорошее воспоминание, надеюсь, оно повторится".

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Напомним, что в 2005-м на стадии 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" по сумме двух матчей уступило "Вильярреалу" и вылетело из турнира. В Киеве команды разошлись миром 0:0, а в Испании была зафиксирована победа "Вильярреала" 2:0.

Первый поединок в Киеве пройдет 11 марта, ответный в Испании – 18-го. Смотрите все результаты жеребьевки Лиги Европы.

Смотрите, как "Вильярреал" играл против "Ред Булла"

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Лига Европы Динамо Киев Унаи Эмери Вильярреал
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