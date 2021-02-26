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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

26 февраля, 14:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 марта

По итогам сегодняшней жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне определились пары 1/8 финала Лиги Европы. Украину в турнире представляют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". На этой стадии больше нет сеяных команд, а команды из одной страны могли встречаться друг с другом.

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Матчи пройдут 11 и 18 марта. Первая встреча пройдет на поле команды, которая указана первой.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

  • "Динамо" Киев (Украина) – "Вильярреал" (Испания)
  • "Рома" (Италия) – "Шахтер" (Украина)
  • "Аякс" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Тоттенхэм" (Англия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Милан" (Италия)
  • "Славия" (Чехия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Гранада" (Испания) – "Мольде" (Норвегия)

Ранее мы писали, что "Шахтер" и "Динамо" приложили руку к новому рекорду Лиги Европы. Прошедшая стадия 1/16 финала Лиги Европы стала самой результативной в истории турнира.

В тренде
"Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти
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Смотрите, как на предыдущей стадии играли "Динамо" и "Шахтер":

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жеребьевка Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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