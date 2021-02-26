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Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в Украине

26 февраля, 12:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Форвард "Шахтера" забил уже 15 мячей

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес принес своему клубу победа на "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом бразилец с украинским паспортом стал лучшим бомбардиром среди украинских клубов в Лиге Европы.

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Мораес забил свой 15-й гол в турнире. И обошел Тайсона, у которого 14 голов в Лиге Европы. На третьем месте Олег Гусев, у которого 13 забитых мячей.

Надо сказать, что Мораес забивал за три клуба в ЛЕ: 6 голов – за "Шахтер", 7 – за "Динамо" и 2 – за "Металлург" Д.

В топ-10 бомбардиров также входят Андрей Ярмоленко (12 мячей за "Динамо"), Луис Адриано (11 за "Шахтер"), Евгений Селезнев (10 за "Днепр" и один за "Шахтер"), Клейтон Шавьер (11 за "Металлист"), Джонатан Кристальдо (10 за "Металлист"), Никола Калинич (9 за "Днепр") и Эдмар (9 за "Металлист").

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Напомним, что сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии турнира больше не будет сеяных команд. То есть "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться между собой. Вот другие наши потенциальные соперники – "Арсенал" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Гранада" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Мольде" (Норвегия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Славия" (Чехия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Милан" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия).

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Лига Европы Шахтер Донецк Жуниор Мораес
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