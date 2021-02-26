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"Шахтер" и "Динамо" приложили руку к новому рекорду Лиги Европы

26 февраля, 13:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команды порадовали результативностью

1/16 финала Лиги Европы текущего розыгрыша стала самой результативной в истории турнира после его реорганизации в 2009 году. В 32-х матчах было забито 102 мяча. Приятно, что к рекорду приложились и представители Украину – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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"Горняки" в двух матчах против Маккаби из Тель Авива отличились трижды, а киевляне забили "Брюгге" дважды, а еще один мяч пропустили в собственные ворота.

Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" прервало чудовищную серию. Киевляне десять лет не побеждали в гостях в Лиге Европы.

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Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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