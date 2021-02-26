За підсумками сьогоднішнього жеребкування в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні визначилися пари 1/8 фіналу Ліги Європи. Україну в турнірі представляють донецький "Шахтар" і київське "Динамо". На цій стадії більше немає сіяних команд, а команди з однієї країни могли зустрічатися одна з одною.
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Матчі пройдуть 11 і 18 березня. Перша зустріч пройде на полі команди, яка вказана першою.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
- "Динамо" Київ (Україна) – "Вільярреал" (Іспанія)
- "Рома" (Італія) – "Шахтар" (Україна)
- "Аякс" (Нідерланди) – "Янг Бойз" (Швейцарія)
- "Олімпіакос" (Греція) – "Арсенал" (Англія)
- "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Тоттенгем" (Англія)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія) – "Мілан" (Італія)
- "Славія" (Чехія) – "Рейнджерс" (Шотландія)
- "Гранада" (Іспанія) – "Мольде" (Норвегія)
Раніше ми писали, що "Шахтар" і "Динамо" доклали руку до нового рекорду Ліги Європи. Минула стадія 1/16 фіналу Ліги Європи стала найрезультативнішою в історії турніру.
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Дивіться, як на попередній стадії грали "Динамо" і "Шахтар":
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