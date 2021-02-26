Все о жеребьевке Лиги Европы: когда начало, где смотреть, возможные соперники "Шахтера" и "Динамо"

Украинцы узнают с кем сыграют в 1/8 финала

Сегодня наши клубы узнают следующих соперников в Лиге Европы. Вчера "Шахтер" и "Динамо" синхронно пробились в 1/8 финала турнира.

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Когда жеребьевка Лиги Европы?

В пятницу, 26 февраля, жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Кто может нашим соперником?

На этой стадии турнира больше не будет сеяных команд. То есть, "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться между собой. Вот другие наши потенциальные соперники – "Арсенал" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Гранада" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Мольде" (Норвегия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Славия" (Чехия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Милан" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия).

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Где смотреть жеребьевку?

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также можно посмотреть в интернете на Oll.tv.

Когда матчи?

Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

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