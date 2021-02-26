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Сирота из "Динамо" вошел в команду недели Лиги Европы

26 февраля, 10:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

УЕФА отметила старания 20-летнего защитника

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота попал в сборную недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Динамо" с минимальным счетом обыграло "Брюгге" и вышло в 1/8 финала.

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Интересно, что 20-летний защитник провел только первый официальный матч в 2021 году, при этом, отыграв все 90 минут. Тем не менее, игру он точно не испортил.

Вратарь: Линде ("Мольде")

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Защитники: Бах ("Славия"), Сирота ("Динамо"), Тирни ("Арсенал")

В тренде
"Шахтер" и "Динамо" идут дальше! Результаты ответных матчей 1/16 Лиги Европы

Полузащитники: Кент ("Рейнджерс"), Алли ("Тоттенхэм"), Классен ("Аякс"), Уллан-Андерсен ("Мольде")

Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Морелос ("Рейнджерс"), Винисиус ("Тоттенхэм")

Обзор матча "Брюгге" – "Динамо":

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Александр Сирота

Источник: Сегодня|Спорт

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