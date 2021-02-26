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Сирота з "Динамо" увійшов в команду тижня Ліги Європи

26 лютого, 10:37

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

УЄФА відзначила старання 20-річного захисника

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота потрапив у збірну тижня за підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи. "Динамо" з мінімальним рахунком обіграло "Брюгге"і вийшло в 1/8 фіналу.

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Цікаво, що 20-річний захисник провів лише перший офіційний матч у 2021 році, при цьому, відігравши всі 90 хвилин. Проте, гру він точно не зіпсував.

Воротар: Лінде ( "Мольде")

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Захисники: Бах ( "Славія"), Сирота ( "Динамо"), Тірні ( "Арсенал")

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Півзахисники: Кент ( "Рейнджерс"), Аллі ( "Тоттенхем"), Классен ( "Аякс"), Улла-Андерсен ( "Мольде")

Нападники: Жерар Морено ( "Вільярреал"), Морелос ( "Рейнджерс"), Вінісіус ( "Тоттенхем")

Огляд матчу "Брюгге" – "Динамо":

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Ліга Європи Динамо Київ Олександр Сирота

Джерело: Сегодня|Спорт

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