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Потенційні суперники "Шахтаря" і "Динамо": всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

26 лютого, 00:21

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Жеребкування наступної стадії відбудеться 26 лютого

Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи. Україна зберегла двох представників в турнірі – "Шахтар" і "Динамо" синхронно здобули перемоги з рахунком 1:0 і пробилися в наступний раунд.

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Відзначимо, що при жеребкуванні 1/8 фіналу вже не буде сіяних команд, також команди з однієї країни можуть зіграти один з одним. Жеребкування відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, початок – о 14:00 за київським часом.

Всі учасники 1/8 фіналу:

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"Шахтар" (Україна), "Динамо" Київ (Україна), "Арсенал" (Англія), "Аякс" (Нідерланди), "Вільярреал" (Іспанія), "Гранада" (Іспанія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Мольде" (Норвегія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Динамо" Загреб (Хорватія), Славія (Чехія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мілан" (Італія), "Олімпіакос" (Греція), "Рома" (Італія), Тоттенхем (Англія).

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Ліга Європи Динамо Київ Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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