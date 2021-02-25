"Шахтар" задавив "Маккабі": Каштру задоволений результатом у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" обіграв "Маккабі" з Тель-Авіва і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Після матчу наставник "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував гру своєї команди.
"Мета виконана. Ми хотіли пройти в наступний етап – ми це зробили. Хотіли не пропустити – не пропустили. Однак було бажання більше атакувати, тут не все вийшло. Пройшли далі без травмованих і дискваліфікованих. Тепер закрили поки питання Ліги Європи, думаємо про "Зорю".
Я був здивований, що багато хто вважає, мовляв, ми легко пройдемо "Маккабі". Я розумів, що буде складно. Супернику потрібно було тільки перемагати, вони віддавали всі сили. У "Маккабі" були шанси зі стандартів, ви їх бачили. Заміни? Я хотів додати трохи енергії. А також я думав про наступний поєдинок, тому що жорсткий графік. Ще мінімум місяць такого графіка.
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"Маккабі" задавив нас із 30-ї по 60-ту хвилини? Ні. Це "Шахтар" задавив "Маккабі" – 3:0 у двох матчах і пройшов далі", – сказав Каштру.
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