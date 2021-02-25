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"Шахтар" задавив "Маккабі": Каштру задоволений результатом у Лізі Європи

25 лютого, 22:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Гірники" впевнено пройшли в наступний раунд єврокубків

Донецький "Шахтар" обіграв "Маккабі" з Тель-Авіва і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Після матчу наставник "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував гру своєї команди.

"Мета виконана. Ми хотіли пройти в наступний етап – ми це зробили. Хотіли не пропустити – не пропустили. Однак було бажання більше атакувати, тут не все вийшло. Пройшли далі без травмованих і дискваліфікованих. Тепер закрили поки питання Ліги Європи, думаємо про "Зорю".

Я був здивований, що багато хто вважає, мовляв, ми легко пройдемо "Маккабі". Я розумів, що буде складно. Супернику потрібно було тільки перемагати, вони віддавали всі сили. У "Маккабі" були шанси зі стандартів, ви їх бачили. Заміни? Я хотів додати трохи енергії. А також я думав про наступний поєдинок, тому що жорсткий графік. Ще мінімум місяць такого графіка.

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"Маккабі" задавив нас із 30-ї по 60-ту хвилини? Ні. Це "Шахтар" задавив "Маккабі" – 3:0 у двох матчах і пройшов далі", – сказав Каштру.

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Ліга Європи Шахтар Донецьк Маккабі Тель-Авів Луїш Каштру

Джерело: sport.ua

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