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"Шахтер" задавил "Маккаби": Каштру доволен результатом в Лиге Европы

25 февраля, 22:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Горняки" уверенно прошли в следующий раунд еврокубков

Донецкий "Шахтер" обыграл "Маккаби" из Тель-Авива и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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После матча наставник "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал игру своей команды.

"Цель выполнена. Мы хотели пройти в следующий этап – мы это сделали. Хотели не пропустить – не пропустили. Однако было желание больше атаковать, здесь не все получилось. Прошли дальше без травмированных и дисквалифицированных. Теперь закрыли пока вопрос Лиги Европы, думаем о "Заре".

Я был удивлен, что многие считают, мол, мы легко пройдем "Маккаби". Я понимал, что будет сложно. Сопернику нужно было только побеждать, они отдавали все силы. У "Маккаби" были шансы со стандартов, вы их видели. Замены? Я хотел добавить немного энергии. А также я думал о следующем поединке, потому что жесткий график. Еще минимум месяц такого графика.

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"Маккаби" задавил нас с 30-й по 60-ю минуты? Нет. Это "Шахтер" задавил "Маккаби" – 3:0 в двух матчах и прошел дальше", – сказал Каштру.

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Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив Луиш Каштру

Источник: sport.ua

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