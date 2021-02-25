Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жирная точка "Шахтера"! "Горняки" – в 1/8 финала Лиги Европы

25 февраля, 21:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Донецкий клуб по сумме двух матчей прошел "Маккаби"

"Шахтер" – в 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий клуб по сумме двух матчей прошел "Маккаби" из Тель-Авива. Сегодня был сыгран ответный поединок в Киеве. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Маккаби".

Реклама

Неделю назад "горняки" в гостях обеспечили себе комфортный перевес – 2:0. Но израильтяне в Украину приехали не отбывать номер.

Матч вышел очень интересным и боевым. Сначала "Шахтер" опасно действовал. Можем вспомнить быструю контратаку 3 в 2, которую завершил неточным ударом Додо. Потом Матвиенко на добивании запустил мяч на трибуны. Затем Марлос не реализовал шикарный момент.

Читайте также: Онлайн-трансляция матча "Брюгге" – "Динамо"

Выдержав стартовый натиск, "Маккаби" пошел вперед. И заставил поработать Трубина. Голкипер "Шахтера" сначала среагировал на удар Бен Хаима. Потом не дал забросить себе за спину "сухой лист" с углового. А далее Трубину помогли перекладина и штанга.

Реклама

Первый тайм без голов. А как только началась вторая половина игры – гости забили. Но рефери усмотрел фол в атаке и отменил взятие ворот.

Все было решено на 67-й минуте. Тете сбили в штрафной и Мораес четко пробил с "точки".

В тренде
"Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти

Читайте также: Ответные матчи 1/16 Лиги Европы: расписание, трансляции и результаты

"Шахтер" – "Маккаби" – 1:0
Гол: Мораес (67, пен.)

Реклама

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао (Корниенко, 78), Кривцов, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Марлос (Маркос Антонио, 46), Тайсон (Коноплянка, 78), Мораес (Фернандо, 78).

"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Глазер, Тиби, Жеральдеш, Луис Эрнандес, Голаса (Дан, 77), Перец, Хозец (Рикан, 77), Бен Хаим (Герреро, 68), Пешич (Блэкман, 68).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в Ньоне, в 14:00 по киевскому времени. Тут уже нет разделения на сеяных и несеяных, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Первые матчи будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?Футбол
Совершенно голая: невеста Роналду взорвала соцсети
Совершенно голая: невеста Роналду взорвала соцсетиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять