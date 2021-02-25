Жирна крапка "Шахтаря"! "Гірники" – в 1/8 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" – в 1/8 фіналу Ліги Європи. Донецький клуб за сумою двох матчів пройшов "Маккабі" з Тель-Авіва. Сьогодні було зіграно матч-відповідь у Києві. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Маккабі".

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Тиждень тому "гірники" в гостях забезпечили собі комфортну перевагу – 2:0. Але ізраїльтяни до України приїхали не відбувати номер.

Матч вийшов дуже цікавим і бойовим. Спочатку "Шахтар" небезпечно діяв. Можемо згадати швидку контратаку 3 в 2, яку завершив неточним ударом Додо. Потім Матвієнко на добиванні запустив м'яч на трибуни. Далі Марлос не реалізував шикарний момент.

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Витримавши стартовий натиск, "Маккабі" пішов вперед. І змусив попрацювати Трубіна. Голкіпер "Шахтаря" спочатку зреагував на удар Бен Хаїма. Потім не дав закинути собі за спину "сухий лист" з кутового. А далі Трубіну допомогли перекладина і штанга.

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Перший тайм без голів. А як тільки почалася друга половина гри – гості забили. Але рефері угледів фол в атаці і відмінив взяття воріт.

Все було вирішено на 67-й хвилині. Тете збили в штрафному і Мораес чітко пробив з "точки".

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"Шахтар" – "Маккабі" – 1:0

Гол: Мораес (67, пен.)

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"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао (Корнієнко, 78), Кривцов, Матвієнко, Майкон, Алан Патрік, Соломон (Тете, 46), Марлос (Маркос Антоніо, 46), Тайсон (Коноплянка, 78), Мораес (Фернандо, 78).

"Маккабі": Тененбаум, Сабор, Глазер, Тібі, Жеральдеш, Луїс Ернандес, Голаса (Дан, 77), Перец, Хозец (Рікан, 77), Бен Хаїм (Герреро, 68), Пешич (Блекман, 68).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, в Ньоні, о 14:00 за київським часом. Тут вже немає поділу на сіяних і несіяних, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Перші матчі будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.

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