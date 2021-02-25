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"Шахтар" – "Маккабі": огляд матчу Ліги Європи

25 лютого, 20:50

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Як команди боролися за путівку в 1/8 фіналу єврокубка

Сьогодні донецький "Шахтар" і "Маккабі" з Тель-Авіва зустрічалися в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла в НСК "Олімпійський", а на нашому сайті проходив онлайн матчу "Шахтар" – "Маккабі" з докладним описом всіх ключових моментів.

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Найнебезпечніший момент у першій половині гри створили гості, коли після подачі кутового почергово перевірили на міцність поперечину і штангу воріт "гірників".

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Стартові склади:

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Тайсон, Мораес, Соломон, Патрік, Матвієнко, Майкон, Вітао

"Маккабі": Тененбаум, Андре Жералдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт, Д. Перец, Глазер, Голаса, Бен-Хаїм, Пешич, Озез

Нагадаємо, що перший матч тиждень тому в Ізраїлі завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:0 завдяки голам Алана Патріка і Тете.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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огляд Ліга Європи відео голів Шахтар Донецьк Маккабі Тель-Авів

Джерело: Сегодня|Спорт

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