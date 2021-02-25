"Брюгге -" Динамо ": огляд матчу Ліги Європи

Бельгійський "Брюгге" і київське "Динамо" зустрічалися в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла в Брюгге на стадіоні "Ян Брейдель", а ми проводили онлайн матчу "Брюгге" – "Динамо"з докладним описом всіх ключових моментів.

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У першому таймі більше м'ячем володіли господарі поля, але до забитих м'ячів справа не дійшла. Кияни завдали лише один удар, та й той – мимо.

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Циганков, Буяльський, Родрігес, Бесєдін

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"Брюгге": Міньоле, Мата, Коссуну, Мехелен, Соболь, Альварес, Вормер, Дірар, Ван ден Кейбус, Рикка, Дост

У першій зустрічі тиждень тому в Києві була зафіксована нічия 1:1 – на гол Віталія Буяльського бельгійці відповіли точним ударом Брендона Мехелен.

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