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"Брюгге -" Динамо ": огляд матчу Ліги Європи

25 лютого, 23:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кращі моменти матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Бельгійський "Брюгге" і київське "Динамо" зустрічалися в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла в Брюгге на стадіоні "Ян Брейдель", а ми проводили онлайн матчу "Брюгге" – "Динамо"з докладним описом всіх ключових моментів.

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У першому таймі більше м'ячем володіли господарі поля, але до забитих м'ячів справа не дійшла. Кияни завдали лише один удар, та й той – мимо.

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"Брюгге": Міньоле, Мата, Коссуну, Мехелен, Соболь, Альварес, Вормер, Дірар, Ван ден Кейбус, Рикка, Дост

У першій зустрічі тиждень тому в Києві була зафіксована нічия 1:1 – на гол Віталія Буяльського бельгійці відповіли точним ударом Брендона Мехелен.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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огляд Ліга Європи Динамо Київ Брюгге

Джерело: Сегодня|Спорт

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