Буяльський залишив "Динамо" в Європі!

Київське "Динамо" залишається в єврокубках. На стадії 1/16 фіналу Ліги Європи динамівці пройшли бельгійський "Брюгге". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Брюгге" – "Динамо".

Реклама

Тиждень тому в Києві команди розійшлися мирно – 1:1. Однак гол на чужому полі був в активі "Брюгге". Тобто, динамівцям що б не сталось потрібно було забивати.

Підопічним Луческу довго не вдавалося дістатися до воріт бельгійців. Фактично гольових моментів взагалі не було біля воріт Міньоле. "Брюгге" більше володів м'ячем, атакував, бив по воротах. Але "Динамо" таки вирвало перемогу в самій кінцівці матчу. На 83-й хвилині Родрігес "черпаком" закинув м'яч у штрафний, де Циганков віддав у воротарський, а там Буяльський увігнав м'яч у сітку!

"Брюгге" – "Динамо" – 0:1

Гол: Буяльський (83)

Реклама

"Брюгге": Міньоле, Рікка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь (де Кюйпер, 84), ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Вормер, Дірар (Окереке, 84), Дост (Баджі, 57).

В тренді Помер знаменитий футболіст "Роми"

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 77), Шепелєв (Шапаренко, 68), Сидорчук, Буяльський (Андрієвський, 86), Родрігеш, Циганков, Бєсєдін.

Нагадаємо, що сьогодні в 1/8 фіналу Ліги Європи пробився "Шахтар". "Гірники" вдома мінімально обіграли "Маккабі".

Реклама

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, в Ньоні, в 14:00 за київським часом. Тут вже немає поділу на сіяних і несіяних, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Перші матчі будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама