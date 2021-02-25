Русский
$ 27,95
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Буяльський залишив "Динамо" в Європі!

25 лютого, 23:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кияни за сумою двох матчів пройшли "Брюгге"

Київське "Динамо" залишається в єврокубках. На стадії 1/16 фіналу Ліги Європи динамівці пройшли бельгійський "Брюгге". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Брюгге" – "Динамо".

Реклама

Тиждень тому в Києві команди розійшлися мирно – 1:1. Однак гол на чужому полі був в активі "Брюгге". Тобто, динамівцям що б не сталось потрібно було забивати.

Підопічним Луческу довго не вдавалося дістатися до воріт бельгійців. Фактично гольових моментів взагалі не було біля воріт Міньоле. "Брюгге" більше володів м'ячем, атакував, бив по воротах. Але "Динамо" таки вирвало перемогу в самій кінцівці матчу. На 83-й хвилині Родрігес "черпаком" закинув м'яч у штрафний, де Циганков віддав у воротарський, а там Буяльський увігнав м'яч у сітку!

"Брюгге" – "Динамо" – 0:1
Гол: Буяльський (83)

Реклама

"Брюгге": Міньоле, Рікка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь (де Кюйпер, 84), ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Вормер, Дірар (Окереке, 84), Дост (Баджі, 57).

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 77), Шепелєв (Шапаренко, 68), Сидорчук, Буяльський (Андрієвський, 86), Родрігеш, Циганков, Бєсєдін.

Нагадаємо, що сьогодні в 1/8 фіналу Ліги Європи пробився "Шахтар". "Гірники" вдома мінімально обіграли "Маккабі".

Реклама

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, в Ньоні, в 14:00 за київським часом. Тут вже немає поділу на сіяних і несіяних, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Перші матчі будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга Європи Динамо Київ Брюгге
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти