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Буяльский оставил "Динамо" в Европе!

25 февраля, 23:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Киевляне по сумме двух матчей прошли "Брюгге"

Киевское "Динамо" остается в еврокубках. На стадии 1/16 финала Лиги Европу динамовцы прошли бельгийский "Брюгге". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Динамо".

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Неделю назад в Киеве команды разошлись мирно – 1:1. Однако гол на чужом поле был в активе "Брюгге". То есть, динамовцам во что бы то ни стало, нужно было забивать.

Подопечным Луческу долго не удавалось добраться до ворот бельгийцев. Фактически голевых моментов вообще не было у ворот Миньоле. "Брюгге" больше владел мячом, атаковал, бил по воротам. Но "Динамо" таки вырвало победу в самой концовке матча. На 83-й минуте Родригес "черпачком" забросил мяч в штрафную, где Цыганков отдал во вратарскую, а там Буяльский вогнал мяч в сетку!

"Брюгге" – "Динамо" – 0:1
Гол: Буяльский (83)

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"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь (де Кюйпер, 84), ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Вормер, Дирар (Окереке, 84), Дост (Баджи, 57).

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"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 77), Шепелев (Шапаренко, 68), Сидорчук, Буяльский (Андриевский, 86), Родригеш, Цыганков, Беседин.

Напомним, что сегодня в 1/8 финала Лиги Европы пробился "Шахтер". "Горняки" дома минимально обыграли "Маккаби".

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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в Ньоне, в 14:00 по киевскому времени. Тут уже нет разделения на сеяных и несеяных, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Первые матчи будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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