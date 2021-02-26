Вперше з 2011 року! "Динамо" перервало жахливу серію

Київське "Динамо" вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи. Для цього команді довелося обіграти в гостях "Брюгге". Єдиний гол наприкінці матчу забив півзахисник Віталій Буяльський.
Для "Динамо" – це перша перемога на виїзді в плей-оф Ліги Європи з лютого 2011 року. Тоді кияни обіграли "Бешикташ" з рахунком – 4:1, а голи забивали Вукоєвич, Шевченко, Юссуф і Гусєв. Головним тренером киян був Юрій Сьомін.
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Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, в Ньоні, о 14:00 за київським часом. Тут вже немає поділу на сіяних і несіяних, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Перші матчі будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.
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Дивіться, як "Динамо" обіграло "Брюгге":
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