Русский
$ 27,93
34,15
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Вперше з 2011 року! "Динамо" перервало жахливу серію

26 лютого, 08:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кияни десять років не перемагали в гостях у Лізі Європи

Київське "Динамо" вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи. Для цього команді довелося обіграти в гостях "Брюгге". Єдиний гол наприкінці матчу забив півзахисник Віталій Буяльський.

Реклама

Для "Динамо" – це перша перемога на виїзді в плей-оф Ліги Європи з лютого 2011 року. Тоді кияни обіграли "Бешикташ" з рахунком – 4:1, а голи забивали Вукоєвич, Шевченко, Юссуф і Гусєв. Головним тренером киян був Юрій Сьомін.

Читайте також: Наздогнати Шотландію зможемо! Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА

Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, в Ньоні, о 14:00 за київським часом. Тут вже немає поділу на сіяних і несіяних, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Перші матчі будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

Дивіться, як "Динамо" обіграло "Брюгге":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга Європи Динамо Київ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти