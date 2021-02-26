Русский
$ 27,93
34,15
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Все про жеребкування Ліги Європи: коли початок, де дивитися, можливі суперники "Шахтаря" і "Динамо"

26 лютого, 09:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українці дізнаються з ким зіграють в 1/8 фіналу

Сьогодні наші клуби дізнаються наступних суперників в Лізі Європи. Вчора "Шахтар" і "Динамо" синхронно пробилися до 1/8 фіналу турніру.

Реклама

Дивіться також

Коли жеребкування Ліги Європи?

У п'ятницю, 26 лютого, жеребкування пройде в швейцарському Ньоні. Початок – о 14:00 за київським часом.

Хто може нашим суперником?

На цій стадії турніру більше не буде сіяних команд. Тобто, "Динамо" і "Шахтар" можуть зустрітися між собою. Ось інші наші потенційні суперники – "Арсенал" (Англія), "Аякс" (Нідерланди), "Вільярреал" (Іспанія), "Гранада" (Іспанія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Мольде" (Норвегія), "Янг Бойз "(Швейцарія)," Динамо "Загреб (Хорватія),"Славія" (Чехія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мілан" (Італія), "Олімпіакос" (Греція),"Рома" (Італія), "Тоттенхем" (Англія).

Читайте також: Наздогнати Шотландію зможемо! Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

Реклама

Де дивитися жеребкування?

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також можна подивитися в інтернеті на Oll.tv .

Коли матчі?

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

жеребкування Ліга Європи Динамо Київ Шахтар Донецьк
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?
Дружина воротаря збірної України шість років торгувала на ринку. Чому так сталося?Футбол
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти