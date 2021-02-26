Все про жеребкування Ліги Європи: коли початок, де дивитися, можливі суперники "Шахтаря" і "Динамо"

Сьогодні наші клуби дізнаються наступних суперників в Лізі Європи. Вчора "Шахтар" і "Динамо" синхронно пробилися до 1/8 фіналу турніру.
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Коли жеребкування Ліги Європи?
У п'ятницю, 26 лютого, жеребкування пройде в швейцарському Ньоні. Початок – о 14:00 за київським часом.
Хто може нашим суперником?
На цій стадії турніру більше не буде сіяних команд. Тобто, "Динамо" і "Шахтар" можуть зустрітися між собою. Ось інші наші потенційні суперники – "Арсенал" (Англія), "Аякс" (Нідерланди), "Вільярреал" (Іспанія), "Гранада" (Іспанія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Мольде" (Норвегія), "Янг Бойз "(Швейцарія)," Динамо "Загреб (Хорватія),"Славія" (Чехія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Мілан" (Італія), "Олімпіакос" (Греція),"Рома" (Італія), "Тоттенхем" (Англія).
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Де дивитися жеребкування?
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також можна подивитися в інтернеті на Oll.tv .
Коли матчі?
Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня.
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