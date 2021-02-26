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Впервые с 2011 года! "Динамо" прервало чудовищную серию

26 февраля, 08:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Киевляне десять лет не побеждали в гостях в Лиге Европы

Киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Для этого команде пришлось обыграть в гостях "Брюгге". Единственный гол в конце матча забил полузащитник Виталий Буяльский.

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Для "Динамо" – это первая победа на выезде в плей-офф Лиги Европы с февраля 2011 года. Тогда киевляне обыграли "Бешикташ" со счетом – 4:1, а голы забивали Вукоевич, Шевченко, Юссуф и Гусев. Главным тренером киевлян был Юрий Семин.

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Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в Ньоне, в 14:00 по киевскому времени. Тут уже нет разделения на сеяных и несеяных, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Первые матчи будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Брюгге":

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