Беби-бум в "Динамо": королева шелка подарила футболисту сына и "тонула" в шарах

У Александра Караваева уже есть дочь от первого брака

Настоящий беби-бум в киевском "Динамо". Буквально накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" у Артем Беседина родилась дочка. А теперь во второй раз стал отцом полузащитник киевлян и сборной Украины Александр Караваев. В своем Instagram Инна Караваева показала, как дома ее встречал муж.

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Футболист просто завалил квартиру воздушными шарами и цветами. А мальчика, судя по надписям на шариках, назвали Кирилл.

Напомним, в августе стало известно о втором браке динамовца Караваева – он женился на красавице Инне, которая является основательницей компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка. От первого брака у девушки уже есть 8-летняя дочь.

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Ранее Инна состояла в отношениях с Антоном Гаем – бывшим футболистом запорожского "Металлурга", белорусского "Днепра" и азербайджанского "Кяпаза", который является младшим братом бывшего сборника Украины Алексея Гая. Есть дочка Ариана и от предыдущего союза у Караваева.

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Напомним, что в конце декабря футболист "Динамо" де Пена впервые стал отцом и предупредил сына.

А еще чуть раньше украинская теннисистка родила сына легионеру киевского "Динамо".

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