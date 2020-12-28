"Держись крепче!": футболист "Динамо" впервые стал отцом и предупредил сына

28-летний Карлос де Пена досрочно закончил осеннюю часть чемпионата и улетел в Уругвай

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена впервые стал отцом – 27 декабря у 28-летнего уругвайца и его жены Эли родился сын. Ребенка назвали Хуан Крус. "Держись крепче, ведь путешествие начинается!", – предупредил футболист своего новорожденного сына. Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка родила сына легионеру киевского "Динамо".

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Напомним, что Де Пена досрочно ушел в отпуск в начале декабря, пропустив матч последнего тура осенней части УПЛ против "Колоса" (2:2). Вместо этого полузащитник "Динамо" улетел в Ургувай и устроил барбекю с вином.

Напомним, что именно Карлос де Пена стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Барселоны" – 0:4. За игру с каталонцами уругваец, у которого был отличный голевой момент в начале встречи, получил от портала WhoScored 7,3 балла.

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Оценочная трансферная стоимость уругвайского вингера составляет 2,5 млн евро. В этом сезоне в чемпионате Украины де Пена сыграл в 9 матчах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Смотрите, как Де Пена забивал за "Динамо"

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