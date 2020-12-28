Українська
$ 28,35
34,56

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Держись крепче!": футболист "Динамо" впервые стал отцом и предупредил сына

28 декабря, 18:53

Елена Павлова Елена Павлова

28-летний Карлос де Пена досрочно закончил осеннюю часть чемпионата и улетел в Уругвай

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена впервые стал отцом – 27 декабря у 28-летнего уругвайца и его жены Эли родился сын. Ребенка назвали Хуан Крус. "Держись крепче, ведь путешествие начинается!", – предупредил футболист своего новорожденного сына. Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка родила сына легионеру киевского "Динамо".

Реклама

Напомним, что Де Пена досрочно ушел в отпуск в начале декабря, пропустив матч последнего тура осенней части УПЛ против "Колоса" (2:2). Вместо этого полузащитник "Динамо" улетел в Ургувай и устроил барбекю с вином.

Напомним, что именно Карлос де Пена стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против "Барселоны" – 0:4. За игру с каталонцами уругваец, у которого был отличный голевой момент в начале встречи, получил от портала WhoScored 7,3 балла.

Реклама

Читайте также: Суарес уговорил Месси отдать футболку легионеру "Динамо". Еще одну майку выпросил Луческу

Оценочная трансферная стоимость уругвайского вингера составляет 2,5 млн евро. В этом сезоне в чемпионате Украины де Пена сыграл в 9 матчах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Смотрите, как Де Пена забивал за "Динамо"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сын отец родила чемпионат Украины Динамо Киев Карлос де Пена
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)Футбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)Футбол
Украинские красотки, осторожно! Милевский в Украине, но у него есть шикарная девушка
Украинские красотки, осторожно! Милевский в Украине, но у него есть шикарная девушкаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять