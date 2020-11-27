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Украинская теннисистка родила сына легионеру киевского "Динамо"

27 ноября, 16:43

Елена Павлова Елена Павлова

Для Жерсона Родригеса это уже второй ребенок

Сегодня утром у нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса и украинской теннисистки Ольги Янчук родился сын. Об этом Ольга сообщила в своем Instagram. Правда, непонятно, когда футболист сможет увидеть ребенка, так как 10 дней назад Родригес сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Люксембурга.

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О том, что скандальный форвард "Динамо" закрутил роман с украинской теннисисткой стало известно в июне. Родригес как раз отметил свое 25-летие, и Янчук очень трогательно поздравила его. При этом стоит сказать, что у Жерсона уже есть двухлетний сын от предыдущих отношений. А вот Ольга стала мамой впервые.

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25-летняя теннисистки Ольги Янчук на данный момент занимает 704-е место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом является 213-я позиция в мировой классификации. За свою карьеру она заработала 141 000 долларов призовых. А в октябре беременная теннисистка поддержала Родригеса на трибунах, посетив поединок Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2).

Смотрите, как Родригес забивал Литве

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сын родила Динамо Киев теннисистка Ольга Янчук Жерсон Родригес
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