Бебі-бум в "Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в кулях

Справжній бебі-бум в київському "Динамо". Буквально напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з "Брюгге" у Артем Бесєдіна народилася дочка. А тепер вдруге став батьком півзахисник киян і збірної України Олександр Караваєв. У своєму Instagram Інна Караваєва показала, як вдома її зустрічав чоловік.
Футболіст просто завалив квартиру повітряними кулями і квітами. А хлопчика, судячи з написів на кульках, назвали Кирилом.
Нагадаємо, в серпні стало відомо про другий шлюб динамівця Караваєва- він одружився на красуні Інні, яка є засновницею компанії з виробництва та продажу піжам та іншого одягу з шовку. Від першого шлюбу у дівчини вже є 8-річна дочка.
Раніше Інна перебувала в стосунках з Антоном Гаєм – колишнім футболістом запорізького "Металурга", білоруського "Дніпра" і азербайджанського "Кяпаза", який є молодшим братом колишнього збірника України Олексія Гая. Є дочка Аріана і від попереднього союзу у Караваєва.
Нагадаємо, що в кінці грудня футболіст "Динамо" де Пена вперше став батьком і попередив сина.
А ще трохи раніше українська тенісистка народила сина легіонеру київського "Динамо".
Дивіться, як Караваєв грав у Лізі чемпіонів
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