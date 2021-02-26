Бебі-бум в "Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в кулях

У Олександра Караваєва вже є дочка від першого шлюбу

Справжній бебі-бум в київському "Динамо". Буквально напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з "Брюгге" у Артем Бесєдіна народилася дочка. А тепер вдруге став батьком півзахисник киян і збірної України Олександр Караваєв. У своєму Instagram Інна Караваєва показала, як вдома її зустрічав чоловік.

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Футболіст просто завалив квартиру повітряними кулями і квітами. А хлопчика, судячи з написів на кульках, назвали Кирилом.

Нагадаємо, в серпні стало відомо про другий шлюб динамівця Караваєва- він одружився на красуні Інні, яка є засновницею компанії з виробництва та продажу піжам та іншого одягу з шовку. Від першого шлюбу у дівчини вже є 8-річна дочка.

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Раніше Інна перебувала в стосунках з Антоном Гаєм – колишнім футболістом запорізького "Металурга", білоруського "Дніпра" і азербайджанського "Кяпаза", який є молодшим братом колишнього збірника України Олексія Гая. Є дочка Аріана і від попереднього союзу у Караваєва.

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Нагадаємо, що в кінці грудня футболіст "Динамо" де Пена вперше став батьком і попередив сина.

А ще трохи раніше українська тенісистка народила сина легіонеру київського "Динамо".

Дивіться, як Караваєв грав у Лізі чемпіонів

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