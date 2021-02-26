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Стал известен соперник "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы

26 февраля, 14:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Первый матч пройдет в Киеве

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" на этой стадии сыграет с испанским "Вильярреалом". Матчи пройдут 11 и 18 марта. Первая встреча состоится в Киеве на "Олимпийском", ответная – в Испании.

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Напомним, на предыдущей стадии "Динамо" по сумме двух матчей одолело бельгийский "Брюгге". В Киеве команды разошлись миром 1:1, а в Бельгии "бело-синие" одержали победу со счетом 0:1. Оба мяча у киевлян забил Виталий Буяльский.

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Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" прервало чудовищную серию. Киевляне десять лет не побеждали в гостях в Лиге Европы.

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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жеребьевка Лига Европы Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

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