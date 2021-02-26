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"Желтая Субмарина" для Луческу: представляем соперника "Динамо" по Лиге Европы

26 февраля, 16:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Испанский клуб неудачно выступает в домашнем чемпионате, но без проблем разобрался с австрийцами на предыдущей стадии

Киевское "Динамо" получило в соперники по 1/8 финала Лиги Европы испанский "Вильярреал". Матчи пройдут уже 11 и 18 марта, при этом, первая встреча в Киеве. Давайте немного поближе познакомимся с соперниками подопечных Мирчи Луческу.

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Как играют в Еврокубках

"Вильярреал" выступал на групповом этапе Лиги Европы и занял первое место в квартете с "Маккаби", "Сивасспором" и "Карабахом". Испанцы выиграли пять матчей и лишь в одном потеряли очки, сыграв вничью с израильтянами.

В 1/16 финала "Вильярреал" по сумме двух матчей одолел "Зальцбург". В Австрии испанцы одержали победу со счетом 2:0, а дома подкрепили преимущество еще одной победой – 2:1.

Как дела во внутреннем чемпионате

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В турнирной таблице чемпионата Испании "Вильярреал" после 24-х туров занимает шестое место, однако результаты команды в последних матчах не радуют болельщиков. В последний раз в рамках Примеры "Желтая субмарина" выигрывала еще 8 января. С тех пор команда провела уже шесть матчей (пять ничьих и одно поражение).

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Состав

Общая стоимость всех игроков "Вильярреала" составляет 246 млн евро – это более, чем в два раза больше стоимости игроков киевского клуба. Самым дорогим игроком команды является 24-летний центральный защитник Пау Торрес (50 млн евро). Лучший бомбардир "Субмарины" Жерар Морено оценивается в 30 млн евро. На его счету 14 мячей в Примере и еще два – в Лиге Европы.

Однако главным оружием "Вильярреала" является ее главный тренер Унаи Эмери. Испанский специалист является уникальным тренером – во главе "Севильи" он трижды подряд выигрывал Лигу Европы!

История противостояния

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Команды пересекались лишь однажды. В 2005-м на стадии 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" по сумме двух матчей уступило "Вильярреалу" и вылетело из турнира. В Киеве команды разошлись миром 0:0, а в Испании была зафиксирована победа "Вильярреала" 2:0.

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Лига Европы Динамо Киев Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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