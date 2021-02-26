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Став відомий суперник "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи

26 лютого, 14:15

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Перший матч пройде в Києві

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Київське "Динамо" на цій стадії зіграє з іспанським "Вільярреалом". Матчі пройдуть 11 і 18 березня. Перша зустріч відбудеться в Києві на "Олімпійському", матч-відповідь – в Іспанії.

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Нагадаємо, на попередній стадії "Динамо" за сумою двох матчів здолав бельгійський "Брюгге". У Києві команди розійшлися миром 1:1, а в Бельгії "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 0:1. Обидва м'ячі у киян забив Віталій Буяльський.

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До речі, раніше ми писали, що "Динамо" перервало жахливу серію. Кияни десять років не перемагали в гостях у Лізі Європи.

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жеребкування Ліга Європи Динамо Київ

Джерело: Сегодня|Спорт

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