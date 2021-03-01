Тяжелые времена защиты "Динамо": Попов теперь не помощник, а Бурда перенес операцию

После победы "Динамо" над "Львовом" (4:1) в 16 туре чемпионата Украины врач киевского клуба Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными в команде. Так, в ближайшее время коллективу Мирчи Луческу не поможет защитник Денис Попов. Он почувствовал боль в мышцах после матча с "Брюгге" (1:1) в Киеве, улетел с командой в Бельгию, но в заявку не попал.

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Денис Попов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"У Попова травма икроножной мышцы, он находится на лечении. Для выздоровления ему понадобится как минимум три недели. Вербич восстанавливается после повреждения мышцы задней поверхности бедра. Динамика положительная, но о сроках рано говорить. Владимир Костевич, у которого травма крестообразной связки, продолжает реабилитацию в Польше. В Украину он вернется уже когда сможет приступить к беговой работе", – цитирует врача "Динамо"

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Зато Денис Гармаш, по словам врача, быстро восстанавливается после воспаления ахиллового сухожилия и уже начал беговую работу. А бразильский атакующий полузащитник Клейтон даже вернулся к занятиям в общей группе.

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Клейтон/Фото Bruno Cantini/Atlético

А вот еще один защитник "Динамо", Никиты Бурда, вне игры до конца сезона: "В январе ему сделали повторную операцию на ахилле. Сроки восстановления после такого вмешательства длительные – около полугода".

Напомним, ранее в воскресенье потерял очки главный конкурент "Динамо" в борьбе за "золото". На НСК "Олимпийский" "Шахтер" неожиданно проиграл "Заре" 0:1, пропустив в большинстве на 94-й минуте.

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