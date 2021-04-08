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Вечірка з феєрверком під Кіркорова: дружина ексгравця Дніпра відзначила день народження

8 квітня, 11:21

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дивіться відео і фото з дівич-вечора Юлії Матеус

Дружина бразильського нападника китайського клубу Шицзячжуан Евер Брайт Матеуса, який в складі Дніпра став фіналістом Ліги Європи-2015, в Україні з розмахом відзначила день народження. Юлія Матеус (до заміжжя – Лейте) запросила на вечірку безліч подруг, серед яких дружина Руслана Ротаня Христина.

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Красуні танцювали під "Чужие губы" гурту "Руки Вверх", "Марину" Філіпа Кіркорова та інші пісні, а вінчав дівич-вечір грандіозний феєрверк. Відео опубліковано в інстаграм-сторіз іменинниці.

Дивіться відео з дня народження Юлії Матеус

Юлія Матеус, день народження Відео: Instagram

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Юлія Матеус, день народження
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Юлія Матеус, день народження / Фото: Instagram

Відзначимо, що дружина 38-річного Матеуса Юлія – родом з Дніпра, за фахом вона – психолог і візажист. Одружилися дев'ять років тому.

"Почали жити разом за два місяці після знайомства, а за рік він сказав: "Давай одружимося! Весілля за тиждень", – розповідала "Сьогодні" Юлія Матеус. – Чи ревную я чоловіка? Ні, та й взагалі я не зустрічала конкуренток на своєму шляху. Звісно, іноді прослизає щось схоже на ревнощі, адже у мене найкрасивіший чоловік, але я тримаю себе в руках"

Додамо, що Матеус і Юлія виховують двох дітей – дочку Емілію і сина Луку. Також у футболіста є дочка від попереднього шлюбу.

Раніше свій день народження відсвяткував MONATIK

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день народження Матеус WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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