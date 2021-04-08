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Вечеринка с фейерверком под Киркорова: жена экс-игрока Днепра отметила день рождения

8 апреля, 11:21

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Смотрите видео и фото с девичника Юлии Матеус

Жена бразильского нападающего китайского клуба Шицзячжуан Эвер Брайт Матеуса, который в составе Днепра стал финалистом Лиги Европы-2015, в Украине с размахом отметила день рождения. Юлия Матеус (до замужества – Лейте) пригласила на вечеринку множество подруг, среди которых супруга Руслана Ротаня Кристина.

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Красотки танцевали под "Чужие губы" группы "Руки Вверх", "Марину" Филиппа Киркорова и другие песни, а венчал девичник грандиозный фейерверк. Видео опубликовано в инстаграм-сториз именинницы.

Смотрите видео с дня рождения Юлии Матеус

Юлия Матеус, день рождения Видео: Instagram

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Юлия Матеус, день рождения
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Юлия Матеус, день рождения / Фото: Instagram

Отметим, что супруга 38-летнего Матеуса Юлия – родом из Днепра, по профессии она – психолог и визажист. Поженились девять лет назад.

"Стали жить вместе через два месяца после знакомства, а через год он сказал: "Давай поженимся! Свадьба через неделю", – рассказывала "Сегодня" Юлия Матеус. – Ревную ли я мужа? Нет, да и вообще я не встречала конкуренток на своем пути. Конечно, иногда проскальзывает что-то похожее на ревность, ведь у меня самый красивый и любимый муж, но я держу себя в руках"

Добавим, что Матеус и Юлия воспитывают двух детей – дочку Эмилию и сына Луку. Также у футболиста есть дочка от предыдущего брака.

Ранее свой день рождения отпраздновал MONATIK

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день рождения Матеус WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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