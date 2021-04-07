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Жена Малиновского вернулась с Мальдив. ТОП-3 фото красотки с отдыха

7 апреля, 13:24

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Роксана уже в Бергамо. Какими снимками запомнилось ее пребывание в теплых краях

Жена Руслана Малиновского, признанного лучшим игроком месяца в Аталанте, попрощалась с Мальдивами снимком, на котором ее не узнать. Виной тому – стильные очки, за которыми спрятала свой взгляд Роксана.

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"Оливия еще не поняла, куда делся наш остров, жара, океан, рыбки и кокосики. Но как же она рада оказаться снова дома. Бегает счастливая по комнатам, играет в свои игрушки, все рассматривает", – написала в Instagram уже по возвращении в Бергамо со своей годовалой дочуркой Роксана Малиновская

ТОП-3 фото Малиновской на Мальдивах

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Напомним, ранее Роксана Малиновская посетовала, что на Мальдивах недешево. За шампанское с нее пытались "содрать" 55 долларов.

Смотрите, как забивает Малиновский...

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... и как его встречают после голов дома

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Руслан Малиновский WAGs жена футболиста Роксана Малиновская

Источник: Сегодня|Спорт

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