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Прикрыла грудь рукой: велосипедистка показала новое горячее фото

7 апреля, 22:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Самая страстная велосипедистка шалит в соцсетях

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, променявшая двухколесного коня на вызывающее белье и модельный бизнес, в очередной раз продемонстрировала, что не ошиблась с выбором профессии. На новом снимке у себя в Instagram Люсия позировала на фоне океана лишь в одних трусиках, прикрыв шикарную грудь рукой.

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Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

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велосипедистка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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